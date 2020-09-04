Днепр в начале сентября побил 130-летний температурный рекорд

Начало сентября в Днепре отличилось новыми температурными рекордами.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак, лето не спешит покидать Днепропетровскую область.

Так, 1 сентября максимальная температура воздуха в городе достигла отметки 35,8 градусов, что более чем на один градус выше исторического максимума, который наблюдался в этот день в 1890 году.

2 сентября – всего на 0,1 градус, но перекрыто максимум 2015 года – 35,5 градусов.

3 сентября столбик термометра поднялся до отметки 36,1 градусов, в том же 2015 году в этот день было 35,4 градусов.

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