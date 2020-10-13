Днепр цветущий: в городе слушатели "Университета третьего возраста" высадили 170 деревьев

Во вторник, 13 октября, в Днепре на 100 деревьев стало больше. Их высадили слушатели социального проекта "Университет третьего возраста" в пределах городской комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, и декадника #Дніпро_квітучий.

На днях слушатели УТВ и другие жители города высадили 70 деревьев (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

"Сегодня вместе со слушателями УТВ на улице Новоорловская у дома 25 мы высадили 50 деревьев. Еще столько же появится на центральной аллее вдоль проспекта Александра Поля. Люди с удовольствием присоединяются к этой инициативе, кому-то мы звоним, кто узнает самостоятельно о том, где будут высаживать деревья. Все для того, чтобы наш город стал красивее, чище и зеленее", – сказала заведующая сектором планирования мероприятий управления по вопросам развития соцзащиты населения департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Виктория Витько.

50 лип, ясеней, рябин и кленов высадили густым рядом, так, чтобы деревья создавали естественный барьер между дорогой и домом. Эти виды растений лучше всего приживаются и через несколько лет уже будут иметь густую крону.

"Высаживать деревья в наше время – сверхважное дело. Мы только рады тому, что инициатива от мэра действует, а в нашем городе в тех районах, где мы живем, появляются новые деревья. Отдельная благодарность за то, что мы имеем возможность их высаживать", – поделилась впечатлениями слушательница УТВ Валентина Сандецька.

На перекрестке проспекта Александра Поля и улицей Пилипа Орлика слушатели УТВ высадили 15 рябин и слив Писсарди. Деревья появились на пустых участках аллеи.

"Мы с удовольствием присоединились к декаднику и программы озеленения, ведь хотим, чтобы наш город был цветущим, красивым и экологически чистым. Мы призываем всех присоединяться, высаживать деревья в своих дворах, потому что, кроме пользы, это еще и куча удовольствия", – рассказала слушательница "Университета третьего возраста" Ольга Шаня. Центральную аллею на проспекте Александра Поля в районе перекрестка с улицей Леонида Стромцова активные горожане дополнили 20-ю деревьями. Еще 15 – высадили также на аллее возле ТЦ "Славутич".

"Я решил принять участие в декаднике по озеленению города, ведь это полезное дело для всех. Мне хотелось, чтобы наш мэр и другие жители города считали нас старой гвардией, которая всегда готова прийти на помощь. Мы делаем все возможное, чтобы город стал лучшим", – поделился мыслями слушатель УТВ Александр Ратомский.

Всего за два дня слушатели "Университета третьего возраста" высадили в Днепре 170 деревьев.

"Сейчас в городе реализуется программа по озеленению и декадник #Дніпро_квітучий. Слушатели УТВ охотно приняли участие в этом мероприятии, ведь каждому человеку хотелось бы оставить после себя что-то полезное. Вместе мы призываем горожан присоединяться и по собственной инициативе делать Днепр зеленее и более экологичным", – сказала ведущая специалистка управления по вопросам развития соцзащиты населения департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Юлия Довгалюк.

Во время декадника #Дніпро_квітучий сотрудники Департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, подчиненных КП, единой горячей линии для обращений граждан ДМР, а также слушатели УТВ, члены ОСМД и ЖСК высадят около 800 деревьев. Всего в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Дніпро_квітучий в Днепре планируется высадить 25 000 деревьев и кустов.

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" и другие горожане высадили 170 деревьев

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" и другие горожане высадили 170 деревьев

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" и другие горожане высадили 170 деревьев

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" и другие горожане высадили 170 деревьев

В Днепре слушатели "Университета третьего возраста" и другие горожане высадили 170 деревьев