Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев

В Днепре в рамках комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, и декадника #Днипро_квітучий на жилом массиве Красный камень и Покровский молодежь города вместе со слушателями социального проекта "Университет третьего возраста" высадили 70 молодых деревьев.

"Мы, слушатели "Университета третьего возраста", благодарны Борису Альбертовичу за его инициативы, одной из которых является и эта – по озеленению города. Лично я хочу, чтобы наш город развивался и был цветущим. Представьте только, здесь будет расти дерево, которое я высадила собственными руками. Оно не только будет украшать этот район, но и будет производить кислород. Надеюсь, что местные будут заботиться о новых саженцах", – сказала слушательница "Университета третьего возраста" Лариса Демченко.

30 саженцев рябины, ясеней, черемухи и декоративных слив Писсарди украсили собой местность для прогулок возле детского сада на улице Максима Дия. За процессом высадки следил специалист области озеленения Дмитрий Кулибаба.

"Для высадки выбирали такие деревья, которые выросли с самого зернышка в нашей области, поэтому они адаптированы именно под условия нашего города. Это ясень золотистый, черемуха, рябина обыкновенная и декоративная слива Писсарди. Время выбрано самое лучшее, накануне прошел дождь, поэтому приживаемость саженцев будет на 20-30% лучше", – отметил Дмитрий Кулибаба.

Молодая мама Анна Веремьева живет на жилом массиве Покровский. Сейчас женщина находится в декретном отпуске, говорит, что узнала о декаднике из соцсетей.

"Я узнала из интернета о том, что в нашем районе будут высаживать деревья. Решила, почему бы не присоединиться к этой инициативе. Ведь делаю хорошо прежде всего себе и своим детям. Более того, сюда пришло много людей почтенного возраста. Такое взаимодействие молодежи и старшего поколения в деле озеленения города я считаю очень действенной", – заметила женщина.

Лидия Емельянова высадила два дерева. Говорит, что у нее есть дача, поэтому высадка деревьев для женщины дело привычное. "Сегодня я высадила десен и рябину. Когда узнала о такой инициативе, то сразу решила принять участие. Подумала, почему бы не сделать полезное дело, ведь эти деревья вырастут, будет больше зелени, кислорода в городе, тень в жаркую погоду. Я живу в этом районе, поэтому вместе с внучкой планирую ухаживать за саженцами", – заметила Лидия Емельянова.

Еще одной локацией, где, по мнению жителей жилого массива Красный камень, не хватало деревьев, стала улица Набережная Заводская возле памятника воинам 152-й стрелковой дивизии. Здесь высадили 40 растений.

"О декаднике #Днипро_квытучий и возможносте принять участие в высадке деревьев узнала из интернета. Решила присоединиться. К тому же увидела, что здесь собралось немало людей старшего поколения, думаю, моя помощь лишней не будет. Для меня это важно, ведь я делаю лучшим место , где живу. Кроме того, это место знаковое, ведь здесь установлен памятник воинам, которые защищали город. Мы с семьей и друзьями часто прогуливаемся по этой улице, поэтому хотим, чтобы здесь было красиво, чисто и уютно", – рассказала жительница района Елена.

Слушательница "Университета третьего возраста" Таисия Морквина вместе с помощниками высадила несколько деревьев. Говорит, что это маленький вклад в развитие города.

"Я считаю, что развитие и красота города зависят от каждого из нас. Сегодня мы высадили деревья, чтобы Днепр стал зеленым и чистым. Так мне хочется приложить и свои усилия в развитие города. Такая инициатива очень важна и нужна. Я считаю, что наши действия будут примером. Надеюсь, что, увидев и услышав, как слушатели "Университета третьего возраста" высаживают деревья, другие днепряне тоже найдут время и желание и у своих домов высадят хотя бы одно растение", – сказала женщина.

Во время декадника #Днипро_квытучий сотрудники Департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики, подчиненных КП, единой горячей линии для обращений граждан ДМР, а также слушатели УТВ, члены ОСМД и ЖСК высадят около 800 деревьев.

Напомним, что в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Днипро_квітучий в Днепре в целом планируется высадить 25 000 деревьев и кустов.

Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев

Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев

Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев

Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев

Днепр цветущий: на жилых массивах Покровский и Красный камень высадили 70 молодых деревьев