Днепр строится с любовью: в городе завершили первый этап реконструкции улицы Яворницкого

В Днепре закончили первый этап реконструкции улицы Яворницкого от ул. Ивана Акинфеева к площади Шевченко. В общем всю улицу сделали пешеходной. Здесь обустроили семь террас с различными зонами отдыха и досуга. Основная часть работ по реконструкции уже завершена. Осталось закончить работы на террасах в верхней части улицы.

О зонах для отдыха рассказал главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"Каждый желающий может здесь найти свою зону для отдыха. Есть терраса со стульями и столами, где можно посидеть за чаем, кофе. Зона с различными качелями, так называемая зона солярия со специальными шезлонгами, где можно полежать. Также сделано архитектурное освещение, высажены более 90 двадцатилетних дубов и более 6 тыс. кустов. К слову, все детали и элементы проекта – индивидуального производства, которые были специально сделаны именно для этой улице. Проект уникальный, аналогов которому нет. В общем, благодаря таким реконструированным по инициативе городского головы Бориса Филатова "объектам, как эта улица, а также Короленко и площадь Шевченко, в Днепре появляется свое лицо, а днепряне еще больше гордятся своим городом", – сказал Антон Андриенко.

Обустроили семь террас с различными зонами отдыха и досуга.

Со своей стороны, представитель подрядной организации, которая воплощала проект, Максим Белоножко отметил: "Перед началом наружных работ заменили все коммуникации, в частности сделали и ливневую канализацию, проложили более 15 км кабелей, чтобы реализовать архитектурное дизайнерское освещение. Покрытие здесь с бетонной архитектурной и гранитной плитки. Все элементы изготовлены из качественных материалов и абсолютно безопасны".

Днепрянка Марина живет рядом с улицей Яворницкого и уже успела с маленьким сыном оценить реконструкцию: "Сыну нравятся эти деревянные шезлонги. Для детей они, как лабиринты для игр. Хорошие, удобные скамейки, где можно посидеть, пока ребенок играет. Всего сделано очень хорошо. Улица получила новый облик. Хорошо, что ее сделали полностью пешеходной, ведь транспорт и так везде, а здесь так свободно можно гулять".

Все детали и элементы проекту – индивидуального производства.

Семья Гавриленко тоже в восторге от реконструированной улице.

"На самом деле такая красивая улица стала. Интересные архитектурные решения сделали с такими разными зонами. Вечером здесь особая атмосфера, которую создает необычное освещение. Лично я за то, чтобы в городе больше появлялось таких пешеходных зон. Думаю, что эта улица Яворницкого станет еще одним объектом, который можно показать гостям города", – сказал Илья Гавриленко.

Подругам Марии и Карине больше всего понравилась зона с качелями. Девушки от нее в восторге: "Классно здесь все сделали. Так хорошо, по-современному. У города появилась еще одна зона отдыха, где можно неспешно пройтись, погулять или, как сейчас мы, покачаться. Однозначно, эта улица станет нашей любимой", – отметили единодушно девушки.