Днепр строится с любовью: трамвайный парк снова пополнили комфортабельными вагонами из Лейпцига

В Днепре готовят к выходу на маршруты новые удобные и комфортабельные трамваи из Лейпцига. Именно так реализуется стратегический план Бориса Филатова по развитию электротранспорта города.

Сейчас к Днепру прибыла уже третья партия – пять вагонов. Перед запуском на маршрут трамваи переоборудуют в городской вагоноремонтной мастерской – единственной в Украине, где выполняют такие адаптационные работы. После выполнения таких работ срок их эксплуатации продлится на 10-15 лет.

Инициативу обновления электротранспорта Днепра поддерживают горожане. Анатолий Аксионов уже более сорока лет ездит в городских трамваях: "Трамваи города нужно обновлять. Сейчас я вижу значительный прогресс в этом вопросе в городе, и это очень хорошо. Теперь пользоваться общественным электротранспортом наконец и удобно, и приятно".

Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Игорь Маковцев отметил, что 15 трамваев из Лейпцига уже радуют днепрян, курсируя по улицам.

"Это последние пять вагонов из 20, закупленных в этом году в Лейпциге. Сейчас эту партию адаптируют к работе на наших путях и к первому января 2021 года их выпустят на маршрут. Так, за последние два года трамвайный парк обновлен на 40 единиц. В пределах принятого Борисом Филатовым стратегического плана развития электротранспорта мы продолжим обновлять подвижной состав и в дальнейшем. В следующем году мы планируем приобрести еще около 20 трамваев", – рассказал Игорь Маковцев.

Директор КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Кобец отмечает: "В новых трамваев тише ход, что делает их более комфортабельными для пассажиров. Удобнее будет работать и водителю, потому что в кабине предусмотрена система кондиционирования. Кроме того, в салоне установлены новые кресла. До прибытия в город трамваи в Германии прошли глубокую модернизацию и имеют современную систему управления, что позволяет экономить электроэнергию на 40%".

Водитель трамвая Владислав Маточенко, чтобы управлять немецким трамваем, прошел стажировку. До этого работал полтора года на старых трамваях и поэтому разницу почувствовал сразу: "В трамвае больше цепей управления и вообще функционала. Вообще сам процесс стажировки для меня не был сложным. В вагонов из Германии более плавный ход. Также очень комфортная кабина с отоплением зимой и кондиционированием летом".

"Очень хорошо, что обновляют трамваи. Очень хорошо, что городская власть заботится об удобстве и водителей, и пассажиров", – говорит днепрянка Мария.

"Теперь трамваи выделяются цветом в едином стиле города, и это делает их более заметными на улицах. Пассажирам в обновленных салонах стало намного комфортнее ездить. Все сделано красиво и с любовью к горожанам. Важно теперь, чтобы люди не причиняли вреда трамваям, в которых им еще ездить", – говорит еще один днепрянин Вадим Пономаренко.

Напомним, что в Днепре обновляют не только трамвайный парк, но и ремонтируют полотно. Только за последние годы обновили около 17 тыс. метров.