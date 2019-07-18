Днепр пережил утро после перекрытия: куда завтра не стоит ехать. Фото и Видео

Утром 18 июля на Амурском мосту образовалась пробка, на Кайдакском движение не было затруднено, а по Новому люди пошли пешком.

В связи с тем, что нагрузка на Амурский мост увеличилась в три раза, там образовалась большая пробка. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Легко переехать переправу можно было с 7:00 до 8:20 утра, позже движение было затруднено.

Пробка на Амурском мосту в Днепре

Новости Днепрян попросили воздержаться от поездок по Амурскому мосту

Быстрее можно было проехать по Кайдакскому мосту. В час пик пробок там не было, после 9:00 на подъездах к нему образовалась "тянучка".

Рано утром пробки не было

На Южном мосту в Днепре водители не почувствовали перекрытия. По нему можно было проехать достаточно быстро.

На мосту образовалась большая пробка в час пик

Новый мост, который перекрыли, активно ремонтируют с самого утра. По нему пешком на Правый берег добирались огромное количество пешеходов. Из-за строительной пыли и громких звуков от инструментов на некоторых участках переправы передвигаться некомфортно.

Горожане шли пешком по Новому мосту

Перед Амурским мостом дежурит полиция

Люди вышли из дома рано утром

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 2 июля Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским. Если в Днепре не отремонтируют Новый мост до 14 сентября 2019 года, мэр подаст в отставку.

Позже Филатов прокомментировал пари с Зеленским. Он сообщил, что никогда не держался за свою должность.

16 июля Борис Филатов сообщил, что Новый мост полностью перекроют на два месяца.

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