В Днепре массово отключат свет: названы адреса

В Днепре 14 августа некоторые районы останутся без электричества.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Днепр Час

Так, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Гарина 1-57, 2-52;

ул. Писарева 47-55.

Шевченковский район:

ул. Выборная 2-20/3-19;

ул. Слобожанская 3-19/2-16;

ул. Кониского 60-64/66, 68, 65а-79;

ул. Барвенковская 2а-6;

ул. Стрельцов 78-82, 81, 85, 89;

ул. Сикорского 4-10/1-3/9-13.

Чечеловский район:

ул. Дивизионная, 2-8, 16а, 20, 1-25;

ул. Всенародная, 37-89, 50-108, 34б;

ул. Казацкая, 2-4, 5-15, 2а, 4а;

ул. Татарская, 37-77, 40-68, 44Д;

ул. Отважная 24, 65, 65а;

ул. Удаленная 29а, 71, 73, 74;

ул. Героев Краснодона, 2-8, 3-21, 21б, 23, 23а, 23б;

ул. Большая 1-31, 2-20;

ул. Малая 1-5, 2-12, 12б-18, 20, 20а, 20б, 24а;

ул. Партизанская, 2а-26, 26а, 26б, 26в -28, 11а-19;

ул. Новопартизанская, 1-15;

ул. Татарская, 77-131, 70-102, 91а, 93б;

ул. Дивизионная, 1-27, 8-100, 33, 37, 53, 59, 91;

ул. Василевского, 59-73, 2-182, 1-55;

ул. Отважная 17, 36, 38-101.

Новокодакский район:

ул. Дружбы, 2-14, 3-13;

ул. Золотоосенняя, 36-76, 88, 71-111;

ул. Песчаная 1-29, 2-48;

ул. Сосновая, 4-20, 26, 28;

ул. Депутатская, 9-15, 18-28;

ул. Водяной, 1-9, 2-24;

ул. Крутогорная, 1-35, 2-68.

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