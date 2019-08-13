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В Днепре массово отключат свет: названы адреса

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В Днепре 14 августа некоторые районы останутся без электричества.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Днепр Час

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Заплатить за коммуналку соседа и внести абонплату: в Украине вступили в силу новые правила

Так, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Гарина 1-57, 2-52;

  • ул. Писарева 47-55.

Шевченковский район:

  • ул. Выборная 2-20/3-19;

  • ул. Слобожанская 3-19/2-16;

  • ул. Кониского 60-64/66, 68, 65а-79;

  • ул. Барвенковская 2а-6;

  • ул. Стрельцов 78-82, 81, 85, 89;

  • ул. Сикорского 4-10/1-3/9-13.

Чечеловский район:

  • ул. Дивизионная, 2-8, 16а, 20, 1-25;

  • ул. Всенародная, 37-89, 50-108, 34б;

  • ул. Казацкая, 2-4, 5-15, 2а, 4а;

  • ул. Татарская, 37-77, 40-68, 44Д;

  • ул. Отважная 24, 65, 65а;

  • ул. Удаленная 29а, 71, 73, 74;

  • ул. Героев Краснодона, 2-8, 3-21, 21б, 23, 23а, 23б;

  • ул. Большая 1-31, 2-20;

  • ул. Малая 1-5, 2-12, 12б-18, 20, 20а, 20б, 24а;

  • ул. Партизанская, 2а-26, 26а, 26б, 26в -28, 11а-19;

  • ул. Новопартизанская, 1-15;

  • ул. Татарская, 77-131, 70-102, 91а, 93б;

  • ул. Дивизионная, 1-27, 8-100, 33, 37, 53, 59, 91;

  • ул. Василевского, 59-73, 2-182, 1-55;

  • ул. Отважная 17, 36, 38-101.

Новокодакский район:

  • ул. Дружбы, 2-14, 3-13;

  • ул. Золотоосенняя, 36-76, 88, 71-111;

  • ул. Песчаная 1-29, 2-48;

  • ул. Сосновая, 4-20, 26, 28;

  • ул. Депутатская, 9-15, 18-28;

  • ул. Водяной, 1-9, 2-24;

  • ул. Крутогорная, 1-35, 2-68.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам вернут плату за коммуналку: как получить деньги.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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