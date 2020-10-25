Днепр отмечает 77-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков

25 октября по случаю 77-й годовщины освобождения Днепра от фашистских захватчиков возле памятника воинам 152-й стрелковой дивизии состоялась торжественная церемония возложения цветов.

Почтить память павшим воинам-освободителям Днепра пришли мэр Борис Филатов, депутаты городского совета, председатели районных советов, представители совета ветеранов Днепра.

Все присутствующие минутой молчания почтили память погибших во время освобождения Днепра в годы Второй мировой войны и героев, павших за суверенитет и территориальную целостность Украины.

По случаю 77-й годовщины освобождения Днепра от фашистских захватчиков, по распоряжению мэра Бориса Филатова, все 283 участников боевых действий Второй мировой войны, инвалиды войны получат материальную помощь в размере 2,5 тыс. грн. Кроме того, материальная помощь из городского бюджета такой категории граждан предоставляется и в другие памятные даты. Так, ко Дню памяти и примирения и победы во Второй мировой войне (8-9 мая) выплачивается по 2, 5 тыс. грн., А ко Дню Скорби – по 1000 грн.

Всего в рамках муниципальной комплексной программы на мероприятия, направленные на социальную защиту ветеранов войны, труда, воинов-интернационалистов из городского бюджета ежегодно выделяется около 12 млн. грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что действующий мэр Днепра Борис Филатов в шутливой форме отказался от дебатов с кандидатами на пост городского головы.