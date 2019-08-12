Днепр останется без воды на целый день: названы причина и адреса

В Днепре, 13 августа, с 10:00 до 16:00 не будет водоснабжения в некоторых домах.

Это связано с проведением ООО "Емвострой" работ по замене запорной арматуры, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды Днепр Час

Воды не будет по следующих адресам:

ул. Тополиная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пос. Дослидное (ул. Авиаторов).

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила оплаты воды. Теперь водоканалы формируют платежки с учетом показателя домового счетчика. За объем воды, который "потерялся" в доме, придется платить самим жильцам.

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