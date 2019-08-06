Днепр останется без света на целый день: список улиц

В Днепре 7 августа в нескольких районах отключат свет.
Это связано с проведением плановых работ с целью повышения надежности электроснабжения, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Svidok.info
Электричества не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Гусиная 6-142, 15-91;
ул. Делегатская 118-188, 129-167;
ул. Робеспьера 1-29;
ул. Ингульская 2-6;
ул. Шолохова 12а, 25а, 25б, 25в, 25г, 25д;
ул. Янтарна 79, 81, 81а.
Соборный район:
ул. Гомоненко 1-43, 2-34;
ул. Манжуры 14-54, 7-31;
пер. Дубовой 2-6,1-5;
пер. Манжуры;
пер. Азиатский;
ул. Ткаченко 90-80, 73-87;
пер. Михаила Вербицкого 16, 10, 23а, 23а/1;
ул. Яворницкого 4-38, 1-3.
Чечеловский район:
ул. Павелецкая 2-10, 1-23;
пер. Кривой 10-34, 3-29;
ул. Тыловая 2-34, 1-37;
ул. Новошкольная 2-18, 1-17, 1а, 3Б, 2а, 4а;
ул. Высокогорная 2-42, 4Б, 3-43, 15а, 25.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после запуска рынка газа очередь дошла и до электроэнергии. Соответствующий закон приняли еще несколько лет назад, но вступает в силу он только с 1 июля.
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