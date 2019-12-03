Днепр накрыло первым снегом: яркие фото и данные о пробках

В связи со снегом, выпавшим в Днепре в ночь на вторник, 3 декабря, ситуация на дорогах осложнена, местами в городе образовались пробки.
Согласно информации на странице Днепропетровского облавтодора в Facebook, на дорогах Днепра и области возможна гололедица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре выпал первый снег
Информатор
"По данным Украинского гидрометцентра 2-3 декабря на территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Возможно образование снежного покрова 3-8 см. На дорогах страны, кроме юга, возможна гололедица", – сказано в сообщении.
Не смотря на то, что убирать снег в Днепре начали еще ночью, на многих дорогах, особенно в центре, движение осложнено.
Водителей призывают быть осторожными и придерживаться скоростного режима, безопасных дистанции и интервала, а также не выезжать на дорогу на летних покрышках.
Снег начался в ночь на вторник
Наше місто
Снег начался в ночь на вторник
Наше місто
Снег начался в ночь на вторник
Наше місто
Первый снег в Днепре
Информатор
Первый снег в Днепре
Информатор
Первый снег в Днепре
Информатор
Первый снег в Днепре
Информатор
Первый снег в Днепре
Информатор
Ситуация на дорогах Днепра
dp.moygorod.ua
Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой. Так, с 1 по 7 декабря ожидаются периоды и кратковременного похолодания, и кратковременного потепления.
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