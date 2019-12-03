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3 декабря • обновлено в 11:02
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Днепр накрыло первым снегом: яркие фото и данные о пробках

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В связи со снегом, выпавшим в Днепре в ночь на вторник, 3 декабря, ситуация на дорогах осложнена, местами в городе образовались пробки.

Согласно информации на странице Днепропетровского облавтодора в Facebook, на дорогах Днепра и области возможна гололедица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре выпал первый снег

В Днепре выпал первый снег

Информатор

"По данным Украинского гидрометцентра 2-3 декабря на территории области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега. Возможно образование снежного покрова 3-8 см. На дорогах страны, кроме юга, возможна гололедица", – сказано в сообщении.

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Не смотря на то, что убирать снег в Днепре начали еще ночью, на многих дорогах, особенно в центре, движение осложнено.

Водителей призывают быть осторожными и придерживаться скоростного режима, безопасных дистанции и интервала, а также не выезжать на дорогу на летних покрышках.

Снег начался в ночь на вторник

Снег начался в ночь на вторник

Наше місто

Снег начался в ночь на вторник

Снег начался в ночь на вторник

Наше місто

Снег начался в ночь на вторник

Снег начался в ночь на вторник

Наше місто

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Первый снег в Днепре

Первый снег в Днепре

Информатор

Первый снег в Днепре

Первый снег в Днепре

Информатор

Первый снег в Днепре

Первый снег в Днепре

Информатор

Первый снег в Днепре

Первый снег в Днепре

Информатор

Первый снег в Днепре

Первый снег в Днепре

Информатор

Ситуация на дорогах Днепра

Ситуация на дорогах Днепра

dp.moygorod.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что погода в первую неделю декабря на всей территории Украины будет неустойчивой. Так, с 1 по 7 декабря ожидаются периоды и кратковременного похолодания, и кратковременного потепления.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Теги
погода снегопад
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