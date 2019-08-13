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Днепр накрыла масштабная авария: жители сидят без воды

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В Днепре 13 августа отключили водоснабжение на нескольких улицах.

Это связано с аварией на водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды из-за аварии

Отключение воды из-за аварии

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Украинцам вернут плату за коммуналку: как получить деньги

Воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Широкая;

  • ул. Ветреная;

  • ул. Шлюзовая;

  • ул. Кубанская;

  • ул. Робкоровская;

  • ул. Моховая;

  • ул. Передовая;

  • ул. Восточная;

  • ул. Белградская;

  • ул. Оптовая;

  • ул. Минусинская;

  • ул. Мориса Тореза;

  • ул. Тайговая;

  • ул. Башкирская;

  • ул. Верховинская;

  • ул. Жгутовая;

  • ул. Стародубцева;

  • ул. Конноспортивная;

  • ул. Шпакова;

  • ул. Арктическая;

  • ул. Царичанская;

  • ул. Лесковая;

  • ул. Петриковская;

  • ул. Анадырского;

  • ул. Алуштинская;

  • ул. Водопроводная;

  • ул. Березановская, 67 (санаторий-профилакторий "Лесной").

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Заплатить за коммуналку соседа и внести абонплату: в Украине вступили в силу новые правила

Специалисты ремонтно-эксплуатационной службы предприятия принимают срочные меры для ускорения устранения утечек и восстановления водоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила оплаты воды. Теперь водоканалы формируют платежки с учетом показателя домового счетчика. За объем воды, который "потерялся" в доме, придется платить самим жильцам.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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