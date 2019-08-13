Днепр накрыла масштабная авария: жители сидят без воды

В Днепре 13 августа отключили водоснабжение на нескольких улицах.
Это связано с аварией на водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".
Отключение воды из-за аварии
Соцпортал
Воды не будет по следующим адресам:
ул. Широкая;
ул. Ветреная;
ул. Шлюзовая;
ул. Кубанская;
ул. Робкоровская;
ул. Моховая;
ул. Передовая;
ул. Восточная;
ул. Белградская;
ул. Оптовая;
ул. Минусинская;
ул. Мориса Тореза;
ул. Тайговая;
ул. Башкирская;
ул. Верховинская;
ул. Жгутовая;
ул. Стародубцева;
ул. Конноспортивная;
ул. Шпакова;
ул. Арктическая;
ул. Царичанская;
ул. Лесковая;
ул. Петриковская;
ул. Анадырского;
ул. Алуштинская;
ул. Водопроводная;
ул. Березановская, 67 (санаторий-профилакторий "Лесной").
Специалисты ремонтно-эксплуатационной службы предприятия принимают срочные меры для ускорения устранения утечек и восстановления водоснабжения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила оплаты воды. Теперь водоканалы формируют платежки с учетом показателя домового счетчика. За объем воды, который "потерялся" в доме, придется платить самим жильцам.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!