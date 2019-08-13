Днепр накрыла масштабная авария: жители сидят без воды

В Днепре 13 августа отключили водоснабжение на нескольких улицах.

Это связано с аварией на водопроводной сети, сообщили в КП "Днепрводоканал".

Отключение воды из-за аварии Соцпортал

Воды не будет по следующим адресам:

ул. Широкая;

ул. Ветреная;

ул. Шлюзовая;

ул. Кубанская;

ул. Робкоровская;

ул. Моховая;

ул. Передовая;

ул. Восточная;

ул. Белградская;

ул. Оптовая;

ул. Минусинская;

ул. Мориса Тореза;

ул. Тайговая;

ул. Башкирская;

ул. Верховинская;

ул. Жгутовая;

ул. Стародубцева;

ул. Конноспортивная;

ул. Шпакова;

ул. Арктическая;

ул. Царичанская;

ул. Лесковая;

ул. Петриковская;

ул. Анадырского;

ул. Алуштинская;

ул. Водопроводная;

ул. Березановская, 67 (санаторий-профилакторий "Лесной").

Специалисты ремонтно-эксплуатационной службы предприятия принимают срочные меры для ускорения устранения утечек и восстановления водоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ввели новые правила оплаты воды. Теперь водоканалы формируют платежки с учетом показателя домового счетчика. За объем воды, который "потерялся" в доме, придется платить самим жильцам.

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