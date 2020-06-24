Днепр накроют дожди: озвучен прогноз погоды на 24 июня

В среду, 24 июня, Днепр накроют грозовые ливни.

Но при этом на улице будет тепло и без ветра, сообщили в Укргидрометцентре.

Температура воздуха +28 +30 градусов днем, ночью похолодает до +16 +18 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.