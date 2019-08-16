Днепр накроют дожди и грозы: прогноз погоды на выходные

В Днепре с 16 по 18 августа ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

На территории области объявили штормовое предупреждение, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре ВВС

17 и 18 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов, а днем 23-28 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 16 августа будет сухая погода, только местами ожидается кратковременный дождь, гроза.

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