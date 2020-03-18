Днепр на карантине: что происходит в городе накануне пандемии коронавируса

На новость об ужесточении карантина жители Днепра отреагировали по-разному: кто-то пытается максимально оградить себя от окружающего мира, а кто-то продолжает жить в привычном режиме.

Как днепряне привыкают к нововведениям и насколько изменился ритм их жизни – расскажет OBOZREVATEL.

Карантин в Днепре hodor.lol

Одной из самых болезненных тем, как и прежде, остается общественный транспорт. Несмотря на то, что пассажиропоток значительно уменьшился, салоны маршруток по-прежнему переполнены. Больше всего "достается" льготникам.

"В 55-й маршрутке льготникам говорят: если вы в маске, можете заходить бесплатно. Если нет – платите за проезд. Случай конкретный. Сегодня утром", – поделился горожанин Владимир в соцсети.

"30 минут назад маршрут 55 на 12 квартале в сторону Краснополья не впускал женщину пенсионного возраста, аргументируя тем, что она в зоне риска и может ехать только в маске (хотя проезд она оплачивала). Раз так, тогда вопрос: почему все остальные едут без них? Или это чисто на усмотрение водителя – хочу пускаю, хочу нет? При том, что в машине было всего 6 человек, даже не 10", – рассказала жительница Днепра Виктория.

Скриншот Facebook

Скриншот Telegram-канал "Городской транспорт Днепра"

Ограничение на перевозку в городских маршрутах более 10 пассажиров в Днепре также игнорируется. По информации "Днепр сейчас", в час пик салон 111-ой маршрутки был полон как сидячих, так и стоячих пассажиров.

Общественный транспорт Днепра Днепр сейчас

Тем временем ситуация в троллейбусе №5 абсолютно противоположная. Утром на конечной в салоне было пусто.

Общественны транспорт Днепра Днепр сейчас

Во многих магазинах и супермаркетах между продавцами или кассирами и покупателями установили разного рода ограждения. Для соблюдения дистанции в "Варусе" на полу возле кассы появилась разметка.

Меры предосторожности в магазинах Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Меры предосторожности в магазинах Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Меры предосторожности в магазинах Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Меры предосторожности в магазинах Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Доставка еды по Днепру работает в привычном режиме. Курьеры могут использовать защитные средства на собственное усмотрение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова с 18 марта переходит на карантинный режим работы. Плановая госпитализация, прием пациентов, а также хирургические вмешательства временно прекращаются. Консультации специалистов будут осуществляться дистанционно.

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