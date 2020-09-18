Днепр может оказаться в "желтой" зоне карантина

В связи с быстрым ростом количества заболевших коронавирусом Днепр вскоре может перейти в "желтую" карантинную зону.

По состоянию на пятницу, 18 сентября, допустимый уровень заболеваемости COVID-19 в городе превышен в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Главный санитарный врач области Роман Чуб отметил, что в последнее время на Днепропетровщине каждый день регистрируют более 110 новых случаев коронавируса. При этом большинство заболевших обнаруживают именно в Днепре.

"У нас каждый день по 2-4 летальных случая от COVID. Сейчас уже 87 смертей. Мы наблюдаем тенденцию к быстрому росту и распространению болезни. Сейчас в городе на каждом шагу нарушаются условия карантина", – отметил Роман Чуб.

Напомним, что для "зеленой" зоны карантина базовый показатель заболеваемости – 40 человек на 1 000 населения. На сегодня Днепропетровская область по-прежнему остается в данной карантинной зоне с показателем 37,7. Одновременно с этим в некоторых городах и районах области эти цифры повышены:

Днепр – 75,8;

Павлоград – 48,5;

Днепровский район – 42,4;

Пятихатский район – 68,9.

"Всего за неделю количество больных детей выросло с 4 до 33. В школах закрываются классы, в садах – группы. Это говорит о недостаточном выполнении рекомендованных мероприятий: маски, перчатки, дистанция, дезинфекция, личная гигиена", – заявил Чуб.

По мнению главного санитарного врача Днепропетровщины, теперь нахождение нашей области в "зеленой" зоне оказалось под угрозой. В случае, если Днепр все-таки перейдет в "желтую" зону, карантин будет ужесточен:

Запреты, действующие в четырех карантинных зонах Украины.

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