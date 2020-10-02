Днепр попал в "оранжевую" зону карантина: что запрещено
С понедельника, 5 октября, Днепр переходит в "оранжевую" зону карантина.
Новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19 приняли на внеочередном заседании Комиссии по ЧС и ТЭБ, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Кроме того, в "желтой" зоне карантина оказались город Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области.
Теперь в городе будут действовать следующие ограничения:
проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 м² площади здания или территории;
деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;
работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений;
посещение учебных заведений в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;
проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений;
деятельность спортивных залов, фитнес-центров;
прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;
оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.
Отметим, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что стране якобы нецелесообразно снова вводить жесткие карантинные ограничения.