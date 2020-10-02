Днепр попал в "оранжевую" зону карантина: что запрещено

С понедельника, 5 октября, Днепр переходит в "оранжевую" зону карантина.

Новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19 приняли на внеочередном заседании Комиссии по ЧС и ТЭБ, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме того, в "желтой" зоне карантина оказались город Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области.

Теперь в городе будут действовать следующие ограничения:

проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 м² площади здания или территории;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений;

посещение учебных заведений в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;

проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений;

деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.

Отметим, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что стране якобы нецелесообразно снова вводить жесткие карантинные ограничения.