Днепр и область попали в "оранжевую" зону карантина: что запрещено

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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Днепр и область попали в 'оранжевую' зону карантина: что запрещено

С понедельника, 5 октября, Днепр и область переходят в "оранжевую" зону карантина.

Так, новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19 приняли на внеочередном заседании Комиссии по ЧС и ТЭБ, сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Теперь в городе и на территории области будут действовать следующие ограничения:

  • проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 м² площади здания или территории;

  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

  • работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений;

  • посещение учебных заведений в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования;

  • проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений;

  • деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

  • прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха;

  • оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.

Отметим, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что стране якобы нецелесообразно снова вводить жесткие карантинные ограничения.

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