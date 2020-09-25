Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина

София Закревская Жизнь города 10:20, 25.09.2020 Обновлено: 10:22, 25.09.2020

Согласно новому карантинному зонированию, которое вступит в силу в понедельник, 28 сентября, Днепр и часть Днепропетровской области переходят в "желтую" зону.

Карантин усилят в двух городах и четырех районах региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В "желтую" зону карантина переходят города Днепр и Кривой Рог, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский и Царичанский районы Днепропетровской области. Соответствующее решение в четверг, 24 сентября, приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Карта нового карантинного зонирования Украины.
Facebook/Олег Немчинов
Правила адаптивного карантина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19. На дистанционное обучение перевели тысячи детей.

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