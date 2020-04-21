Во вторник, 21 апреля, генеральная директор Днепровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко объявила голодовку.

Как пояснила она, это – акция протеста в поддержку врачей со всей Украины, которым после начала второго этапа медицинской реформы не доплачивают зарплату, передает "Радио Свобода".

"Из-за реформы, которая началась с 1 апреля, врачи страны без заработной платы. Сейчас, если больницы выплатили аванс, то на заработную плату, за очень маленьким исключением, денег нет. Для того, например, чтобы медики Днепропетровской области до конца года получали зарплату, надо 1 млрд 330 млн государственной субвенции, а нашему региону выделили 300 млн, то есть в 4,5 раза меньше", – пояснила Шевченко.

Инесса Шевченко facebook.com/inessa.shevchenko.9

Она добавила, что ее акция бессрочная. О намерениях объявить голодовку женщина объявила на своей странице в Facebook еще 17 апреля.

"Я объявлю флешмоб под названием "Я голодаю, но нахожусь на рабочем месте". Уверяю, уже сегодня к этой мирной акции украинских врачей в поддержку готовы примкнуть коллеги из разных стран мира.

Люди, это отчаяние, но я больше пока ничего не могу сделать. Свои рабочие места мы не покинем и будем выполнять свои обязанности в полном объеме", – написала директор больницы.

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Как писал OBOZREVATEL, 21 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Кабинет министров уже перечислил 300% заработных плат для медицинских работников в больницы за март. За апрель нормативное урегулирование пока не принято.

Ранее киевский нейрохирург Марина Гаврилишина заявила, что получила за апрель якобы 1500 гривен зарплаты, и обратилась к власти. Выяснилось, что в апреле она ушла в отпуск, но должна была получить отпускные и одноразовую материальную помощь.