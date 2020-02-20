"Дикие люди!" Под Днепром жестоко убили и выбросили десятки летучих мышей. Фото

В Каменском Днепропетровской области в четверг, 20 февраля, обнаружили "кладбище" летучих мышей.

Неизвестные убили и выбросили посреди улицы несколько десятков животных. Фото инцидента опубликовал Алексей Овчаренко в Facebook (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

По словам мужчины, они были обработаны каким-то раствором.

"4-й микрорайон. 20 февраля. Летучие мыши были обработаны чем-то и только одна ещё подавала признаки жизни. Зачем вот это? В голове не укладывается", – написал он.

Пользователи оставили множество гневных комментариев под публикацией. "Дикие люди", "звери", "так нельзя", "бедные животные", "эти млекопитающие занесены в Красную книгу", – пишут под фото.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, полиция Каменского Днепропетровской области разыскивает ранее неоднократно судимого опасного преступника.

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