Детсады в Днепре частично откроют с 27 мая

Жизнь города 14:40, 26.05.2020

В Днепре с 27 мая откроют двери только те учреждения для детей дошкольного возраста, которые готовы к работе в соответствии с рекомендациями МОЗ.

На данном этапе свою работу возобновят только 13 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

В Днепре откроют садики
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Со среды заработают следующие детские садики:

  • АНД район — № 86, 206, 401, 402

  • Индустриальный район — № 181, 219

  • Новокодакский район — № 331 и НВК №103

  • Соборный район — №7, 378

  • Центральный район — НВК №144

  • Чечеловский район — № 163

  • Шевченковский район — № 104

Над графиком постепенного открытия детских садов сейчас работают в городском совете. Создаются безопасные условия как для воспитанников, так и для работников дошкольных учреждений. Сотрудники в возрасте 60 лет будут отстранены от занимаемых должностей, так как находятся в зоне риска заражения коронавирусом. На данный момент это около 20% персонала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области позволила возобновить работу учреждений дошкольного образования в Кривом Роге, Каменском и Павлограде.

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