Детсады в Днепре частично откроют с 27 мая
В Днепре с 27 мая откроют двери только те учреждения для детей дошкольного возраста, которые готовы к работе в соответствии с рекомендациями МОЗ.
На данном этапе свою работу возобновят только 13 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Со среды заработают следующие детские садики:
АНД район — № 86, 206, 401, 402
Индустриальный район — № 181, 219
Новокодакский район — № 331 и НВК №103
Соборный район — №7, 378
Центральный район — НВК №144
Чечеловский район — № 163
Шевченковский район — № 104
Над графиком постепенного открытия детских садов сейчас работают в городском совете. Создаются безопасные условия как для воспитанников, так и для работников дошкольных учреждений. Сотрудники в возрасте 60 лет будут отстранены от занимаемых должностей, так как находятся в зоне риска заражения коронавирусом. На данный момент это около 20% персонала.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что областная комиссия по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области позволила возобновить работу учреждений дошкольного образования в Кривом Роге, Каменском и Павлограде.