Детсады Днепра перешли на особый режим работы: как будет теперь

В период с 6 по 17 февраля в работу учреждений дошкольного образования Днепра будут внесены изменения.

Это связано с превышением эпидемического уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями. Решение о переводе детсадов в особый режим приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

Так, медицинские работники обязуются ежедневно проводить осмотр воспитанников садов, измерять им температуру. Плановые профилактические прививки в этот период приостанавливаются. Массовые детские мероприятия ограничиваются или полностью отменяются.

Детсады Днепра перешли на особый режим работы stm.fi/neuvolat

Как отметила заместительница директрисы департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Дарья Белая, родителям также следует проявить осторожность в этом вопросе.

"Заботьтесь, пожалуйста, не только о своём ребёнке, но и о окружающих. Если ваш ребёнок заболел, не стоит вести его в садик. В случае симптомов ОРВИ или гриппа нельзя заниматься самолечением, обратитесь к семейному врачу", – обратилась Белая.

По официальным данным, за последнюю неделю января, с 24-го по 30-е, в Днепре было зарегистрировано 7422 случая заболеваемости ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости по городу превышает эпидемический порог на 31%. Всего с начала 2020 диагноз "грипп" было установлено 249 людям, 98% из них - дети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 5 февраля на улице Орловской автомобиль Chevrolet совершил наезд на школьника. Легковушка задела ребенка на пешеходном переходе.

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