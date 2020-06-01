В Каменском Днепропетровской области местные жители возмущаются состоянием городской больницы №8.

В сети появились фото и видео палаты в отделении Травматологии и ортопедии, которые повергли в шок пользователей сети. Как рассказала очевидец Яна Кошак, в подобных условиях бесчеловечно оставлять пациентов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фото из больницы под Днепром повергло сеть в шок

"Это просто шок! Поехали с 12-летним ребенком в трампункт. Сделали рентген, провели небольшую операцию по вправлению кости, наложили гипс, а затем сказали, что нужно остаться в больнице. Все бы ничего, обычное дело, подумаешь в больнице сказали остаться, действительно – ничего хорошего! То что мы увидели войдя в палату, просто повергло нас в шок!", – написала на своей странице в Facebook Яна Кошак.

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Девушка отметила, что в таких условиях просто бесчеловечно оставлять людей, а тем более детей:

"Просто полюбуйтесь этими "прекрасными" условиями, а я напоминаю, что это больница! Там должно быть все чисто, стерильно! Я просто возмущенна, что люди должны лечиться в таких условиях. Зато в городе строят фонтаны и прочую ерунду, которая никому не нужна. А сделать ремонт, навести порядок в медицинском учреждении средств не хватает?", – возмущается местная жительница.

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Жительница Каменского Яна подчеркнула, что, в первую очередь, нужно заботиться о народе и его здоровье.

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Состояние палат в больнице Каменского Facebook Яны Кошак

Пользователи сети пришли в ужас от условий в больнице и утверждают, что в подобных палатах нельзя держать пациентов:

"Ужас, лежал там, доски на кроватях, одна розетка на восемь человек", "Ужас. В 8 больнице белье из Укрзализныци?!", "Я прожила там 2 месяца в хирургии, у меня там чуть мужа не убили", "Держат как скот", "Бедные мы, никому не нужны...", "Жаль, что чиновники не читают таких криков о помощи... Я тоже после 8 больницы год отходила от страшных кроватей, 100-летних матрасов и т.д... Хотя врачи там прекрасные, но условия как для скотов", – комментируют пользователи соцсети.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться. Опубликованы фото, которые потрясли сеть.