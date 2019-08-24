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День Независимости в Днепре: где пройдут празднования

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Из-за большого количества мероприятий в городе перекроют улицы, с их полным списком вы можете ознакомиться тут.

О самых ярких праздничных событиях, ожидающихся на улицах Днепра - OBOZREVATEL расскажет ниже. О полном списке мероприятий, приуроченных ко Дню Независимости в Днепре - вы можете узнать здесь.

Днепр ярко отметит День Независимости Украины

Днепр ярко отметит День Независимости Украины

serenko

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Спокойствие и хорошее праздничное настроение днепрян будут охранять более 1000 полицейский и 250 бойцов Нацгвардии. Кроме того, на крупных мероприятиях будут присутствовать взрывотехники.

С 8 утра на Фестивальном причале проходит забег в вышиванках. У вас все еще есть возможность присоединиться к мероприятию до 13.30.

В 10:00 стартовали сразу два праздничных ивента - патриотический флешмоб напротив Днепропетровского национального музея имени Д. Яворницкого и большой гастрономический фестиваль Family picnic на Фестивальном причале, который вы успеете посетить до позднего вечера (до 22:00).

В 11:00 стартует торжественный митинг на Монастырском острове возле памятника Шевченко. В это же время вы можете возложить цветы к памятнику Т.Г. Шевченко в сквере на улице Передовой.

В 13:00 начнется фестиваль красок холли в Новокодакском парке. Завершит мероприятие яркий флешмоб "Флаг Украины из воздушных шариков".

В 15:00 на Фестивальном причале пройдет праздничный концерт "Пісні, народжені в АТО".

С 16:00 в парке им. Глобы пройдет праздничный концерт в летнем театре.

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Мероприятия, посвященные празднованию Дня Независимости Украины, будут продолжаться до позднего вечера.

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Место
Украина Днепр
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