Дело о ремонте Нового моста в Днепре: появились факты о манипуляциях прокуратуры

Сторона защиты по делу Михаила Беккера – основателя компании-подрядчика ремонта Центрального моста "Маст-Буд", выявила факты фабрикации прокуратурой материалов уголовного производства.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Беккера Константин Глоба. Он рассказал, что слушание дела перенесли с 20 сентября на 23 сентября из-за того, что сотрудники областной прокуратуры саботировали процесс перевозки подсудимого. Сейчас Беккер находится под стражей в одном из изоляторов Кривого Рога, хотя ранее он был в больнице. Известно также, что в учреждении отсутствует интернет для проведения видеоконференции.

"Адвокаты Беккера М.Л. намерены представить свою позицию в суде апелляционной инстанции и доказать факты фабрикации. Вместе с этим суд учел доводы стороны защиты и обязал именно прокуратуру обеспечить явку Бекеера М.Л. на судебное заседание", - написал Глоба.

Новый мост в Днепре Цензор.нет

По его словам, в деле существует ряд нарушений со стороны прокуратуры. В частности, Апелляционный суд также не может проводить слушание, поскольку суд первой инстанции не передал материалы. Кроме того, подозрение Беккеру было выдвинуто на основании экспертного вывода, сделанного на предыдущего подрядчика строительства Центрального моста (фирму семьи экс-секретаря городского совета Вячеслава Мишалова. – Ред.).

Как писал OBOZREVATEL, изначально тендер на ремонт Нового моста в Днепре получила компания "Мастер Профи", которую связывают с бывшим секретарем Днепровского горсовета Вячеславом Мишаловым. После неудачной попытки ремонта переправы на ремонтников возбудили уголовное дело по факту хищения 10 миллионов гривен. После этого скандала Мишалов покинул кресло секретаря горсовета.

Сейчас же сотрудников горсовета Днепра и работников подрядной фирмы "Маст-Буд", которая занималась ремонтом Нового моста, подозревают в краже бюджетных средств.

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