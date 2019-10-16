Дело Нового моста в Днепре: Беккеру разрешили выехать заграницу

Подрядчику реконструкции Нового моста в Днепре, основателю компании "Маст-Буд" Михаилу Беккеру разрешили выехать из Украины на лечение.

Об этом адвокат компании Barristers Константин Глоба написал на своей странице в Facebook, передает издание 49000.com. Он отметил, что сторона защиты доказала отсутствие рисков, на которых настаивала прокуратура, а также необходимость медицинской помощи 71-летнему Беккеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Свою публикацию Константин огласил, как очередную победу в деле мостостроителя.

Михаил Беккер nashemisto.dp.ua

"Путем обращения в Европейский суд по правам человека по правилу 39, по которому уже начата коммуникация с правительством Украины, а также обращения с ходатайством в порядке ст. 201 УПК Украины сторона защиты доказала отсутствие ряда рисков, на которых настаивала прокуратура и необходимость предоставления надлежащей медицинской помощи. Сейчас получено постановление суда, позволяющее Беккеру выехать на лечение", – сообщил Глоба.

Facebook Константин Глоба

Facebook Константин Глоба

Facebook Константин Глоба

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально тендер на ремонт Нового моста в Днепре получила компания "Мастер Профи", которую связывают с бывшим секретарем Днепровского горсовета Вячеславом Мишаловым. После неудачной попытки ремонта переправы против исполнителей работ возбудили уголовное дело по факту хищения 10 миллионов гривен. После этого скандала Мишалов покинул кресло секретаря горсовета.

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