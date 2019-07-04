В Днепре 9-го июля будут проводиться ремонтные работы по замене запорной арматуры.

Воды не будет с 10:00 до 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального-предприятия "Днепрводоканал".

отключение воды Одесса News

Водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

пр. Слобожанский, 60, 62, 62А, 64, 66, 66А, 68, 68А, 68Б, 70, 70А, 70Б, 72, 74, 99, 101, 103, 105, 107;

ул. Калиновая, 12;

ул. Тверская, 18 (средняя общеобразовательная школа № 7), 41 (интернат), 41 (Управление национальной полиции в Днепропетровской области);

ул. Батумская, 2, 4, 5, 6, 7А (Медицинская клиника), 9А;

ул. Софьи Ковалевской, 4.

На время выполнения работ рекомендуется создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве жители пожаловались на ржавую воду в кранах.

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