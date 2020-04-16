COVID-19 в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Карина Бондаренко Жизнь города 13:13, 16.04.2020

По состоянию на 16 апреля в Днепре официально подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции, пять человек выздоровели.

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Еще 18 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результатов обследования. Об этом сообщила во время брифинга 16 апреля директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.

COVID-19 в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

Всего с начала распространения заболевания было получено 97 отрицательных ответов от системы ПЦР.

За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками острых респираторных вирусных инфекций и гриппа обратилось 111 человек.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре увеличилось количество зараженных коронавирусом.

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Днепр Жизнь города

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