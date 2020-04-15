COVID-19 в Днепре: опубликована свежая статистика заболеваемости

По состоянию на 15 апреля в Днепре официально подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции, пять человек уже выздоровели.
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Еще 17 пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования. Об этом сообщила во время брифинга директор Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Надежда Сальник, передает пресс-служба городского совета.
COVID-19 в Днепре
Всего с начала распространения заболевания было получено 96 отрицательных ответов от системы ПЦР.
За минувшие сутки в Днепре за помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратился 171 человек.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре скончался первый пациент с коронавирусом.
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