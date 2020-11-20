В больнице в Днепре на ИВЛ выживает каждый 6-й пациент, есть "тяжелые" беременные с COVID-19

В больнице имени Мечникова в Днепре выживает каждый шестой пациент с COVID-19, которому потребовался аппарат ИВЛ.

Об этом на странице в Facebook 20 ноября сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко. "Все, кто выходит из реанимации, начинают жизнь заново", – отметил он.

В больнице по состоянию на пятницу с коронавирусом находились 100 человек, среди которых 11 беременных.

"Наши COVID-центры напоминают конвейер, где постоянно идет смена выздоровевших на больных людей", – написал Рыженко.

Главврач указал, что восстановление работоспособности у пациентов, которые перенесли коронавирус, наблюдается спустя 3-4 месяца.

"У больных развивается страх, тревога, огромное чувство усталости, панические атаки", – написал Рыженко. По его наблюдениям, тяжелое течение COVID-19 наблюдается в 20% случаев.

"Пожилые тяжелые пациенты погибают чаще, в среднем 50 на 50 от числа тяжело заболевших", – добавил главный врач.

Он также рассказал о некоторых пациентах, попавших к ним с коронавирусом.

27-летняя Альбина из Павлограда, беременная первенцем, поступила в COVID-центр 11 ноября на 34-й неделе.

"При осмотре массивное кровотечение. Больная в срочном порядке подана в операционную. Маме провели переливание более 3 литров компонентов крови.

Родился мальчик, весом 2600 г. На момент рождения состояние ребенка крайне тяжелое. 2 балла по шкале Апгар. Оказывались реанимационные мероприятия", – рассказал медик.

Врачи шесть суток боролись за жизнь матери и ребенка в реанимации. В итоге 20 ноября их перевели на второй этап выхаживания в детскую больницу.

Еще одна беременная со схватками на 37-й неделе и подтвержденным коронавирусом поступила в больницу в 6 утра.

"Ее муж находится в COVID-реанимации Мечникова, где уже трое суток за его жизнь борются наши врачи", – сообщил Рыженко.

Другой пациент – 57-летний Владимир – проходил лечение две недели, прошел через реанимацию с фибрилляцией предсердий. В реанимации сердечный ритм восстановили. Пациента решили перевести в отделение кардиологии.

Скриншот

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL сообщал о переполненном отделении интенсивной терапии в Киевской городской клинической больнице № 9, где принимают больных с тяжелым течением коронавирусной болезни. Репортаж из реанимации смотрите по ссылке.