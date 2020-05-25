"Укравтодору" пришлось выплатить ущерб иностранцам из-за ямы на дороге под Днепром
Верховный суд Украины обязал Службу автомобильных дорог Днепропетровской области полностью возместить ущерб водителю иностранной компании, который попал в ДТП и существенно повредил автомобиль
В 2018 году на трассе "Днепр – Царичанка – Решетиловка" случилось ДТП. Водитель автомобиля "BMW", проезжая село Китайгород Царичанского района, въехал в яму, сообщает сайт "Верховенство права".
Инцидент произошел около двух часов ночи. Предупредительных знаков на дороге не было.
Переднее левое колесо "BMW" разорвалось и спустило, диск деформировался, передний бампер треснул. Самостойятельно покинуть место происшествие автомобиль не мог, водителю пришлось вызвать эвакуатор.
Польская компания, которой принадлежала "BMW" обратилась с исковым заявлением в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Где требовала взыскать со Службы автомобильных дорог материальный ущерб в размере 195 тысяч гривен, а также затрат на экспертизу – 5000 грн оплату услуг эвакуатора – 2200 грн и судебных расходов.
Верховный суд Украины оставил без изменений решения Хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области. И обязал Службу автомобильных дорог полностью возместить ущерб, причиненный ДТП.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.