"Укравтодору" пришлось выплатить ущерб иностранцам из-за ямы на дороге под Днепром

Верховный суд Украины обязал Службу автомобильных дорог Днепропетровской области полностью возместить ущерб водителю иностранной компании, который попал в ДТП и существенно повредил автомобиль

В 2018 году на трассе "Днепр – Царичанка – Решетиловка" случилось ДТП. Водитель автомобиля "BMW", проезжая село Китайгород Царичанского района, въехал в яму, сообщает сайт "Верховенство права".

Инцидент произошел около двух часов ночи. Предупредительных знаков на дороге не было.

Автодорожный знак pdd.ua

Переднее левое колесо "BMW" разорвалось и спустило, диск деформировался, передний бампер треснул. Самостойятельно покинуть место происшествие автомобиль не мог, водителю пришлось вызвать эвакуатор.

Польская компания, которой принадлежала "BMW" обратилась с исковым заявлением в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Где требовала взыскать со Службы автомобильных дорог материальный ущерб в размере 195 тысяч гривен, а также затрат на экспертизу – 5000 грн оплату услуг эвакуатора – 2200 грн и судебных расходов.

Верховный суд Украины оставил без изменений решения Хозяйственного и апелляционного судов Днепропетровской области. И обязал Службу автомобильных дорог полностью возместить ущерб, причиненный ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.