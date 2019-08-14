Чрезвычайный уровень опасности: погода в Днепре на 15 и 16 августа

В Днепре предупредили о высокой пожарной опасности.

На территории области 14 августа будет держаться высокая (IV класса) пожарная опасность. А с 15 по 18 августа ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Politeka

15 августа синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, а днем 28-33 градусов.

16 августа пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Синоптики отметили, что температура воздуха ночью составит 14-19 градусов, а днем 26-31 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 14 августа, в отдельных регионах существенно ухудшится погода, ожидается сильный ветер.

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