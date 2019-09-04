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4 сентября • обновлено в 13:21
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ЧП на Каменском водохранилище: под Днепром массово гибнет рыба

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На Каменском водохранилище между Каменским и поселком Аулы Днепропетровской области местные рыбаки обнаружили массовую гибель рыбы.

Люди сообщили в полицию, которая прибыла на место происшествия и составила протокол, передает "Любимый город".

В Каменском водохранилище гибнет рыба (иллюстрация)

В Каменском водохранилище гибнет рыба (иллюстрация)

vinbazar.com

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Издание сообщает, со ссылкой на руководителя Департамента экологии Каменского городского совета Богдана Наполова, что в связи с происшествием планируется провести экстренное заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По предварительной информации, речь может идти о выбросе вредных веществ. Возможные причины и обстоятельства ситуации будут выяснять компетентные специалисты.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с коммунального предприятия "Днепрводоканал" крупную сумму денег за нанесение ущерба экологии. Правоохранители установили, что деятельность коммунальщиков привела к загрязнению поверхностных вод Днепра.

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Место
Украина Днепр
Теги
Каменское Экология
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