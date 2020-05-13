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13 мая • обновлено в 16:21
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Карина Бондаренко
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Четыре района Днепра останутся света: адреса

1.2т
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В среду, 13 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света

Отключение света

Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Соборный район

  • ул. Гусенко, 2 — 38;

  • ул. Жуковского, 43 — 45;

  • пер. 3-й Гогольский, 2, 5, 7;

  • ул. Моссаковского, 40 — 26;

  • ул. Гоголя, 44 — 70, 45 — 51;

  • ул. Набережная Победы, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50а, 42.

Шевченковский район

  • ж/м Тополь-2, 7, 7а, 43;

  • ул. Тополиная, 26, 41, 43.

Центральный район

  • ул. Антоновича, 65.

Амур-Нижнеднепровский район

  • ул. Березинская, 31, 39 а\б — 39 в\г.

  • пер. Вольный, 3а, 3б, 3в, 5-7, ДК № 168;

  • ул. Генерала Захарченко, 8, ДК №149.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 12 мая в Днепре официально зафиксировано 258 случаев заражения коронавирусом.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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