Четыре района Днепра останутся света: адреса

В среду, 13 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская жизнь

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Соборный район

ул. Гусенко, 2 — 38;

ул. Жуковского, 43 — 45;

пер. 3-й Гогольский, 2, 5, 7;

ул. Моссаковского, 40 — 26;

ул. Гоголя, 44 — 70, 45 — 51;

ул. Набережная Победы, 50, 50б, 42б, 42в, 42г, 44, 50, 44а, 46, 50а, 42.

Шевченковский район

ж/м Тополь-2, 7, 7а, 43;

ул. Тополиная, 26, 41, 43.

Центральный район

ул. Антоновича, 65.

Амур-Нижнеднепровский район

ул. Березинская, 31, 39 а\б — 39 в\г.

пер. Вольный, 3а, 3б, 3в, 5-7, ДК № 168;

ул. Генерала Захарченко, 8, ДК №149.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на 12 мая в Днепре официально зафиксировано 258 случаев заражения коронавирусом.

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