Четыре района Днепра останутся без света: список адресов

Во вторник, 28 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света MRPL.CITY

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Крюковская, 6-44,51-83;

ул. Таганрогская, 73,42-82;

ул. Геническая, 3-9,2-12;

ул. Долинская, 3-21,2-14;

ул. Кузнечная, 3-15;

пер. Кузнечный, 1-21;

ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

ул. Муравьева, 13-27,16-44;

ул. Сормовская, 1-3;

пер. Муравьева, 2,3;

пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

ул.Тобольская, 21-39,20-30;

ул.Чапаева, 17-31,16-31;

ул. Кравченко, 1-31,2-40;

ул. Динника, 47-57,62-82;

пер. Динника 1-9,2-4;

ул. Захаренка, 1-31,2-40;

ул. Каневская, 60/2;

ул. Кожемяки, 44-66,53-77;

пер. Дорожний, 10;

пер. Кожемяки, 6-12;

ул. Куликовская, 1-21,2-26;

ул. Ивана Пулюя, 1-33,2-36;

пер. Ивана Пулюя 1-3,2-14;

ул. Симеизская, 1-39,2-34;

ул.Тихая, 1-29,2-26;

ул. Юридическая, 18-26;

ул. Шолохова, 10б-12а, 19а, 19б, 19е, 19г, 19д, 23.

Самарский район:

ул. Автодорожная, 27-31,2,2,4,8-36;

ул. Бестужева, 38;

ул. Июльская, 1;

ул. Керамическая, 1-21,2-40;

ул. Отдыха, 42-120,55а, 75-131;

ул. Острожского, 20-32, 13- 33/2;

ул. Романовского, 33-57,61-75,36-78-80;

ул. Соловьиная, 47-75,42-64;

ул. Туркменская, 51-125;

ул. Командира Юнина, 45-77,64-94;

ул. Северодонецкая, 7.

Индустриальный район:

пр. Мира, 3, 7.

Шевченковский район:

пер. 2-й Исполкомовский, 5;

пер. 1-й Исполкомовский, 2,4,1,3;

ул. Исполкомовская, 15-33,16-20;

ул. Старокозацкая, 5,12,3;

ж/м Тополь-1, 3; 17; 18; 19; 20; 20А; 23;

ул. Паникахи, 18А; 31Д; 18К.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ж/м Ломовской возле одного из пешеходных переходов появились пластиковые фигурки детей. Переход, где были установлены фигурки, ведет к школе №134.

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