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27 января • обновлено в 17:03
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София Ковнир

Четыре района Днепра останутся без света: список адресов

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Во вторник, 28 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Крюковская, 6-44,51-83;

  • ул. Таганрогская, 73,42-82;

  • ул. Геническая, 3-9,2-12;

  • ул. Долинская, 3-21,2-14;

  • ул. Кузнечная, 3-15;

  • пер. Кузнечный, 1-21;

  • ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;

  • ул. Муравьева, 13-27,16-44;

  • ул. Сормовская, 1-3;

  • пер. Муравьева, 2,3;

  • пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;

  • ул.Тобольская, 21-39,20-30;

  • ул.Чапаева, 17-31,16-31;

  • ул. Кравченко, 1-31,2-40;

  • ул. Динника, 47-57,62-82;

  • пер. Динника 1-9,2-4;

  • ул. Захаренка, 1-31,2-40;

  • ул. Каневская, 60/2;

  • ул. Кожемяки, 44-66,53-77;

  • пер. Дорожний, 10;

  • пер. Кожемяки, 6-12;

  • ул. Куликовская, 1-21,2-26;

  • ул. Ивана Пулюя, 1-33,2-36;

  • пер. Ивана Пулюя 1-3,2-14;

  • ул. Симеизская, 1-39,2-34;

  • ул.Тихая, 1-29,2-26;

  • ул. Юридическая, 18-26;

  • ул. Шолохова, 10б-12а, 19а, 19б, 19е, 19г, 19д, 23.

Самарский район:

  • ул. Автодорожная, 27-31,2,2,4,8-36;

  • ул. Бестужева, 38;

  • ул. Июльская, 1;

  • ул. Керамическая, 1-21,2-40;

  • ул. Отдыха, 42-120,55а, 75-131;

  • ул. Острожского, 20-32, 13- 33/2;

  • ул. Романовского, 33-57,61-75,36-78-80;

  • ул. Соловьиная, 47-75,42-64;

  • ул. Туркменская, 51-125;

  • ул. Командира Юнина, 45-77,64-94;

  • ул. Северодонецкая, 7.

Индустриальный район:

  • пр. Мира, 3, 7.

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Шевченковский район:

  • пер. 2-й Исполкомовский, 5;

  • пер. 1-й Исполкомовский, 2,4,1,3;

  • ул. Исполкомовская, 15-33,16-20;

  • ул. Старокозацкая, 5,12,3;

  • ж/м Тополь-1, 3; 17; 18; 19; 20; 20А; 23;

  • ул. Паникахи, 18А; 31Д; 18К.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ж/м Ломовской возле одного из пешеходных переходов появились пластиковые фигурки детей. Переход, где были установлены фигурки, ведет к школе №134.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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