Четыре района Днепра останутся без света: список адресов

Во вторник, 28 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
MRPL.CITY
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Крюковская, 6-44,51-83;
ул. Таганрогская, 73,42-82;
ул. Геническая, 3-9,2-12;
ул. Долинская, 3-21,2-14;
ул. Кузнечная, 3-15;
пер. Кузнечный, 1-21;
ул. Федора Сторубля, 1-25,2-28;
ул. Муравьева, 13-27,16-44;
ул. Сормовская, 1-3;
пер. Муравьева, 2,3;
пер. Пожарный, 1,3,2,4,6;
ул.Тобольская, 21-39,20-30;
ул.Чапаева, 17-31,16-31;
ул. Кравченко, 1-31,2-40;
ул. Динника, 47-57,62-82;
пер. Динника 1-9,2-4;
ул. Захаренка, 1-31,2-40;
ул. Каневская, 60/2;
ул. Кожемяки, 44-66,53-77;
пер. Дорожний, 10;
пер. Кожемяки, 6-12;
ул. Куликовская, 1-21,2-26;
ул. Ивана Пулюя, 1-33,2-36;
пер. Ивана Пулюя 1-3,2-14;
ул. Симеизская, 1-39,2-34;
ул.Тихая, 1-29,2-26;
ул. Юридическая, 18-26;
ул. Шолохова, 10б-12а, 19а, 19б, 19е, 19г, 19д, 23.
Самарский район:
ул. Автодорожная, 27-31,2,2,4,8-36;
ул. Бестужева, 38;
ул. Июльская, 1;
ул. Керамическая, 1-21,2-40;
ул. Отдыха, 42-120,55а, 75-131;
ул. Острожского, 20-32, 13- 33/2;
ул. Романовского, 33-57,61-75,36-78-80;
ул. Соловьиная, 47-75,42-64;
ул. Туркменская, 51-125;
ул. Командира Юнина, 45-77,64-94;
ул. Северодонецкая, 7.
Индустриальный район:
пр. Мира, 3, 7.
Шевченковский район:
пер. 2-й Исполкомовский, 5;
пер. 1-й Исполкомовский, 2,4,1,3;
ул. Исполкомовская, 15-33,16-20;
ул. Старокозацкая, 5,12,3;
ж/м Тополь-1, 3; 17; 18; 19; 20; 20А; 23;
ул. Паникахи, 18А; 31Д; 18К.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на ж/м Ломовской возле одного из пешеходных переходов появились пластиковые фигурки детей. Переход, где были установлены фигурки, ведет к школе №134.
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