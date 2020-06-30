Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется
Во вторник, 30 июня, несколько улиц Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Сташкова, 25-7,28-84;
ул. Тихвинская, 76-104,75-107;
ул. Горяная, 63-69,18-20.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2-28; 1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1.
Новокодакский район:
пер. Февральский, 1-3, 4-30;
ул. Февральская, 46-78, 51-75;
ул. Дунайская, 1-43, 2-48;
ул. Озерного, 4-8, 8а, 37-55;
ул. 9-го Мая, 1-57, 2-50;
ул. Охотничья, 19а-45, 18-42.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Геническая, 3-9, 2-12;
ул. Яна Гуса, 97;
ул. Дарьяльская, 1;
ул. Долинская, 3-21, 2-14;
ул. Колосковая, 3-11, 15-33, 6-36;
ул. Опанаса Ковпака, 3-15, 21;
пер. Кузнечный, 1-21;
ул. Муравьева, 13-27, 16-44, 31-33, 46-50; 2/3;
ул. Осетинская, 1, 7-69, 12-86;
пер. Пожарный, 1-3, 2-6;
ул. Ротная, 11-31;
ул. Сормовская, 1-3;
ул. Тобольская, 21-39, 20-30;
ул. Потебни, 17-31, 16-30.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на 29 и 30 июня объявили предупреждение об опасном метеорологическом явлении. На востоке Днепропетровской области местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.