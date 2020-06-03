Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

Алина Рашевская Жизнь города 08:43, 3.06.2020

В среду, 3 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
Форпост Севастополь

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • улица Павла Ниринберга, 10;

  • улица Ломанная, 4, 4а, 17, 19.

Шевченковский район:

  • улица Сечевых Стрельцов, 1 — 3;

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 53, 53а, 55;

  • улица Шевченко, 36.

Новокодакский район:

  • улица Караваева, 19 — 25, 31;

  • улица Воздухофлотская, 6;

  • улица Василия Сидоренка 7;

  • улица Виктора Мерзленка, 4 — 14;

  • улица Юрия Кондратюка, 171;

  • ООО "Регион".

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Каруны, 95;

  • улица Луговская, 1 — 101, 4 — 110, 110а;

  • переулок Луговской, 51 — 63;

  • переулок 2-й Ростовский, 6/2;

  • переулок Серафимовича, 1 — 71, 2 — 48.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Днепр Жизнь города

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