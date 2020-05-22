Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 22 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
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Света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
спуск Балашовский,
пер. Летний,
пер. Кипарисный
Самарский район:
ул. Активистов,
ул. Богородицкая,
ул. Олешковская,
ул. Таврийская,
ул. генерала Грушевского.
Новокодакский район:
ул. Крутогорная 1-35, 2-60,
ул. Депутатская 9 / 2-15, 18-28,
ул. Сосновая 2-18,
ул. Песчаная 17-29, 28-48,
ул. Песчаная 1-15, 2-26
ул. Золотоосенняя, 36-76, 71-109,
ул. Сталеваровская б / н,
пер. Брянский 2-22, 3-17,
ул. Ю. Кондратюка, 110,
магазин "АЛЛАН",
АТБ-маркет,
площадь Новокодакская 1,
ул. Трудовая 1-А, магазин "Продукты",
ул. Панаса Мирного,
Управление труда и соцзащиты,
площадь Новокодакская 3А,
ул. Кохановская 3,
ул. С.Бардадима 2-10, 1-5,
ул. Г. Барвинок 2-6, 8-22,
Диспетчерская Д/К з-да Петровск. "Ромашка" №240,
ул. Баллинская 2-16, 1-11,
Амур Нижнеднепровский район:
пр. Мануйловский.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.
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