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22 мая • обновлено в 08:03
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Алина Рашевская
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Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

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В пятницу, 22 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре

Отключение света в Днепре

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Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • спуск Балашовский,

  • пер. Летний,

  • пер. Кипарисный

Самарский район:

  • ул. Активистов,

  • ул. Богородицкая,

  • ул. Олешковская,

  • ул. Таврийская,

  • ул. генерала Грушевского.

Новокодакский район:

  • ул. Крутогорная 1-35, 2-60,

  • ул. Депутатская 9 / 2-15, 18-28,

  • ул. Сосновая 2-18,

  • ул. Песчаная 17-29, 28-48,

  • ул. Песчаная 1-15, 2-26

  • ул. Золотоосенняя, 36-76, 71-109,

  • ул. Сталеваровская б / н,

  • пер. Брянский 2-22, 3-17,

  • ул. Ю. Кондратюка, 110,

  • магазин "АЛЛАН",

  • АТБ-маркет,

  • площадь Новокодакская 1,

  • ул. Трудовая 1-А, магазин "Продукты",

  • ул. Панаса Мирного,

  • Управление труда и соцзащиты,

  • площадь Новокодакская 3А,

  • ул. Кохановская 3,

  • ул. С.Бардадима 2-10, 1-5,

  • ул. Г. Барвинок 2-6, 8-22,

  • Диспетчерская Д/К з-да Петровск. "Ромашка" №240,

  • ул. Баллинская 2-16, 1-11,

Амур Нижнеднепровский район:

  • пр. Мануйловский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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