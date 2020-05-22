Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 22 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре 048

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

спуск Балашовский,

пер. Летний,

пер. Кипарисный

Самарский район:

ул. Активистов,

ул. Богородицкая,

ул. Олешковская,

ул. Таврийская,

ул. генерала Грушевского.

Новокодакский район:

ул. Крутогорная 1-35, 2-60,

ул. Депутатская 9 / 2-15, 18-28,

ул. Сосновая 2-18,

ул. Песчаная 17-29, 28-48,

ул. Песчаная 1-15, 2-26

ул. Золотоосенняя, 36-76, 71-109,

ул. Сталеваровская б / н,

пер. Брянский 2-22, 3-17,

ул. Ю. Кондратюка, 110,

магазин "АЛЛАН",

АТБ-маркет,

площадь Новокодакская 1,

ул. Трудовая 1-А, магазин "Продукты",

ул. Панаса Мирного,

Управление труда и соцзащиты,

площадь Новокодакская 3А,

ул. Кохановская 3,

ул. С.Бардадима 2-10, 1-5,

ул. Г. Барвинок 2-6, 8-22,

Диспетчерская Д/К з-да Петровск. "Ромашка" №240,

ул. Баллинская 2-16, 1-11,

Амур Нижнеднепровский район:

пр. Мануйловский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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