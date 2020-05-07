Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

Алина Рашевская Жизнь города 15:29, 7.05.2020

В пятницу, 8 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света в Днепре
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Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

  • пр. Хмельницького, 19.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 100, 102, 104.

Центральный район:

  • ул. Яворницкого, 32, 34.

Новокодакский район:

  • ул. Большая Диевская, 60, 62;

  • ул. Мониторная, 5, 7;

  • пр. Свободы, 82 — 106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;

  • пер. Нагорный, 30 — 42, 37.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.

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Днепр Жизнь города

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