Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В пятницу, 8 мая, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света в Днепре
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Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
пр. Хмельницького, 19.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 100, 102, 104.
Центральный район:
ул. Яворницкого, 32, 34.
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 60, 62;
ул. Мониторная, 5, 7;
пр. Свободы, 82 — 106, 99, 103, 136, 138, 147, 155, 162, 175;
пер. Нагорный, 30 — 42, 37.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершении денежных переводов в режиме онлайн.
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