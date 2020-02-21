Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В понедельник, 24 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 24 февраля zachem.com.ua

Света не будет по следующим адресам:

Самарский район:

ул. Вольногорская, 1 — 17, 2 — 18а;

ул. Орлиная, 75 — 187, 34 — 146;

ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60, 28, 25;

ул. Курская, 1 — 15, 2 — 40, 19 — 115, 42 — 182, 17;

ул. Пятигорская, 1 — 69, 2 — 72;

ул. Лелеча;

ул. Подсолнечная, 1, 19 — 31, 6;

ул. Розовая, 4 — 10, 14 — 46, 1 — 9, 13, 21, 25;

ул. Черемховая, 3;

ул. Старосамарская, СТО, МАГАЗИН, дом№221;

ул. Баштанная, 2 — 64а, 167 — 173;

ул. Довженко, 5 — 57, 2 — 46;

ул. Пятихатская, 3 — 89, 2 — 78;

ул. Васильковая, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 — 63, 18 — 54;

ул. Ромашковая;

пер. Апрельский;

ул. Одинковская, 2 — 70, 3 — 51;

ул. Маячка;

пер. Любистковый.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Иркутская, 100 — 164, 135 — 203;

ул. Новосибирская, 79 — 129, 52 — 118;

ул. Оренбургская, 43 — 145, 120 — 180;

ул. Смоленская, 37 — 101, 88 — 138;

ул. Холодильная, 12 — 20;

ул. Майская, 12 — 62, 11 — 21.

Новокодакский район:

ул. Вышивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;

ул. Попова, 75 — 51, 26 — 50;

ул. Гастелло, 42 — 74а, 53 — 75а, 94;

ул. Хорольская, 35 — 59, 48 — 86;

ул. Печати, 33 — 83, 28 — 84;

ж/м Покровский, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3к, 3л, 3м, 3п;

ул. Набережная Заводская, 3, 121а, 123б;

пр. Свободы, 173 — 187, 188 — 216, 209, 215 — 217;

пл. Новокодакская, 1, 1а, 2, 3, 3а.

Соборный район:

бул. Славы, 22;

ул. Мандрыковская, 260, 298, 336, 340, 338;

ул. Дорожная, 28;

ул. Новогодняя, 1;

пр. Героев, 22б.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.

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