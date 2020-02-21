Четыре района Днепра останутся без света: кого коснется

В понедельник, 24 февраля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 24 февраля
zachem.com.ua
Света не будет по следующим адресам:
Самарский район:
ул. Вольногорская, 1 — 17, 2 — 18а;
ул. Орлиная, 75 — 187, 34 — 146;
ул. Королева, 45 — 123, 40 — 60, 28, 25;
ул. Курская, 1 — 15, 2 — 40, 19 — 115, 42 — 182, 17;
ул. Пятигорская, 1 — 69, 2 — 72;
ул. Лелеча;
ул. Подсолнечная, 1, 19 — 31, 6;
ул. Розовая, 4 — 10, 14 — 46, 1 — 9, 13, 21, 25;
ул. Черемховая, 3;
ул. Старосамарская, СТО, МАГАЗИН, дом№221;
ул. Баштанная, 2 — 64а, 167 — 173;
ул. Довженко, 5 — 57, 2 — 46;
ул. Пятихатская, 3 — 89, 2 — 78;
ул. Васильковая, 2, 2/1, 4, 6, 8, 7 — 63, 18 — 54;
ул. Ромашковая;
пер. Апрельский;
ул. Одинковская, 2 — 70, 3 — 51;
ул. Маячка;
пер. Любистковый.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Иркутская, 100 — 164, 135 — 203;
ул. Новосибирская, 79 — 129, 52 — 118;
ул. Оренбургская, 43 — 145, 120 — 180;
ул. Смоленская, 37 — 101, 88 — 138;
ул. Холодильная, 12 — 20;
ул. Майская, 12 — 62, 11 — 21.
Новокодакский район:
ул. Вышивана, 22, 26, 29, 33, 45, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 21, 27;
ул. Попова, 75 — 51, 26 — 50;
ул. Гастелло, 42 — 74а, 53 — 75а, 94;
ул. Хорольская, 35 — 59, 48 — 86;
ул. Печати, 33 — 83, 28 — 84;
ж/м Покровский, 3а, 3в, 3д, 3е, 3ж, 3к, 3л, 3м, 3п;
ул. Набережная Заводская, 3, 121а, 123б;
пр. Свободы, 173 — 187, 188 — 216, 209, 215 — 217;
пл. Новокодакская, 1, 1а, 2, 3, 3а.
Соборный район:
бул. Славы, 22;
ул. Мандрыковская, 260, 298, 336, 340, 338;
ул. Дорожная, 28;
ул. Новогодняя, 1;
пр. Героев, 22б.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что представители компаний-поставщиков универсальных услуг искусственно завышали объемы потребления украинцами электрической энергии, поставляемой по льготным ценам. Электричество затем перепродавалось по рыночным ценам предприятиям промышленности.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!