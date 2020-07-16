Четыре района Днепра останутся без света: адреса
Отключение света в Днепре. Портал Акцент
В четверг, 16 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
Улица Бриллиантовая, 1, 34, 58, 60;
Улица Киевская, 1-21, 2-42;
Улица Сухановская, 1, 2, 4;
Улица Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;
Улица Докучаева, 1 17 4-18;
Улица Добролюбова, 1-21, 2-22;
Улица Белореченская, 1-31, 2-16;
Улица Героев Революции, 2-26, 3-23;
Улица Сокольского, 1-79, 2-72;
Улица Черкасская, 6а, 39/2, 5;
Улица Юдина, 2б, 10-16;
Улица Кропивницкого, 1-87, 2-92;
Улица Даниила Апостола, 1-5, 12, 14;
Улица Анны Ахматовой, 31-57, 38-64;
Улица Карпатская, 1-9, 2-18;
Переулок Володарского, 1-11, 2-24;
Улица Валдайская, 1-25, 2-34;
Улица Первомайская, 45;
Переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;
Улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;
Улица Беломорская, 1-55, 4-50;
Улица Добровольная, 1-51, 4-36;
Улица Писемского, 2 84, 3-77;
Улица Лысенко, 12, 14;
Улица Рудная, 1-17, 2-26.
Индустриальный район:
Улица Байкальская, 3-5,6-22;
Улица Дальневосточная, 77-127,26-68;
Улица Радищева, 23-75; 36-80;
Улица Сакко, 19-63,18-62;
Улица Холодильная, 3-15/2.
Амур-Нижнеднепровский район:
Улица Боевая, 2-18;
Улица Варваровская, 1,9,13-21;
Улица Новочеркасская, 3-63,2-64;
Улица Поленова, 1-59,2-60;
Проулок Солончаковый, 1-15,1-19;
Улица Гринченко, 109-117.
Соборный район:
Бульвар Славы, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
Улица Неделина, 5;
Улица Лабораторная, 68-20 (36);
Улица Марии Кюри;
Улица Морская, 1-27 / 2,2-22.
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