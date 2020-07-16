Четыре района Днепра останутся без света: адреса

В четверг, 16 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

Улица Бриллиантовая, 1, 34, 58, 60;

Улица Киевская, 1-21, 2-42;

Улица Сухановская, 1, 2, 4;

Улица Металлургическая, 1-7, 2, 6, 8;

Улица Докучаева, 1 17 4-18;

Улица Добролюбова, 1-21, 2-22;

Улица Белореченская, 1-31, 2-16;

Улица Героев Революции, 2-26, 3-23;

Улица Сокольского, 1-79, 2-72;

Улица Черкасская, 6а, 39/2, 5;

Улица Юдина, 2б, 10-16;

Улица Кропивницкого, 1-87, 2-92;

Улица Даниила Апостола, 1-5, 12, 14;

Улица Анны Ахматовой, 31-57, 38-64;

Улица Карпатская, 1-9, 2-18;

Переулок Володарского, 1-11, 2-24;

Улица Валдайская, 1-25, 2-34;

Улица Первомайская, 45;

Переулок Первомайский, 1-7, 27-31, 2-20;

Улица Юрия Кондратюка, 264-280, 273-317;

Улица Беломорская, 1-55, 4-50;

Улица Добровольная, 1-51, 4-36;

Улица Писемского, 2 84, 3-77;

Улица Лысенко, 12, 14;

Улица Рудная, 1-17, 2-26.

Индустриальный район:

Улица Байкальская, 3-5,6-22;

Улица Дальневосточная, 77-127,26-68;

Улица Радищева, 23-75; 36-80;

Улица Сакко, 19-63,18-62;

Улица Холодильная, 3-15/2.

Амур-Нижнеднепровский район:

Улица Боевая, 2-18;

Улица Варваровская, 1,9,13-21;

Улица Новочеркасская, 3-63,2-64;

Улица Поленова, 1-59,2-60;

Проулок Солончаковый, 1-15,1-19;

Улица Гринченко, 109-117.

Соборный район:

Бульвар Славы, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

Улица Неделина, 5;

Улица Лабораторная, 68-20 (36);

Улица Марии Кюри;

Улица Морская, 1-27 / 2,2-22.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.