Четыре района Днепра останутся без света: адреса
Во среду, 24 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Камчатская, 18-60, 21-57;
ул. Выборгская, 3А, 6;
ул. Щепкина, 20;
ул. Орловская, 5;
ул. Александра Черникова, 28-54, 29-61;
ул. Романа Шухевича, 43-63.
Самарский район:
ул. Томская, 174-214, 226-276, 251-281.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Баглея, 1-13, 2-14;
ул. Будапештская, 1-13, 2-14;
ул. Просветительская 1-15, 2-16;
ул. Украинская, 1-25, 2-26;
ул. Лаврова, 3-7, 2-10;
ул. Мариупольская, 3;
ул. Парашютная, 1/2;
ул. Проскуровская, 1-19, 2-18;
пер. Проскуровский, 1-5/2;
ул. Радистов, 7-21;
ул. Светлая, 1-23, 2-26;
пер. Сквозной, 3;
ул. Трамвайная, 12-28.
Чечеловский район:
ул. Изюмская, 1-107, 2-88, 94-134;
пер. Изюмский, 1-31, 2-10;
пер. 2-й Изюмский, 1-31, 2-4;
туп. Клубничный, 32-74, 39-67;
туп. Школьный, 9-13, 19-23, 74-96;
пер. Общественный, 1-3;
ул. Крамского, 45-47, 46;
пер. Крамского, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.