Четыре района Днепра останутся без света: адреса

Во среду, 24 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Камчатская, 18-60, 21-57;

ул. Выборгская, 3А, 6;

ул. Щепкина, 20;

ул. Орловская, 5;

ул. Александра Черникова, 28-54, 29-61;

ул. Романа Шухевича, 43-63.

Самарский район:

ул. Томская, 174-214, 226-276, 251-281.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Баглея, 1-13, 2-14;

ул. Будапештская, 1-13, 2-14;

ул. Просветительская 1-15, 2-16;

ул. Украинская, 1-25, 2-26;

ул. Лаврова, 3-7, 2-10;

ул. Мариупольская, 3;

ул. Парашютная, 1/2;

ул. Проскуровская, 1-19, 2-18;

пер. Проскуровский, 1-5/2;

ул. Радистов, 7-21;

ул. Светлая, 1-23, 2-26;

пер. Сквозной, 3;

ул. Трамвайная, 12-28.

Чечеловский район:

ул. Изюмская, 1-107, 2-88, 94-134;

пер. Изюмский, 1-31, 2-10;

пер. 2-й Изюмский, 1-31, 2-4;

туп. Клубничный, 32-74, 39-67;

туп. Школьный, 9-13, 19-23, 74-96;

пер. Общественный, 1-3;

ул. Крамского, 45-47, 46;

пер. Крамского, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.