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Четыре района Днепра останутся без света: адреса

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
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Четыре района Днепра останутся без света: адреса

Отключение света

Во среду, 24 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Камчатская, 18-60, 21-57;

  • ул. Выборгская, 3А, 6;

  • ул. Щепкина, 20;

  • ул. Орловская, 5;

  • ул. Александра Черникова, 28-54, 29-61;

  • ул. Романа Шухевича, 43-63.

Самарский район:

  • ул. Томская, 174-214, 226-276, 251-281.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Баглея, 1-13, 2-14;

  • ул. Будапештская, 1-13, 2-14;

  • ул. Просветительская 1-15, 2-16;

  • ул. Украинская, 1-25, 2-26;

  • ул. Лаврова, 3-7, 2-10;

  • ул. Мариупольская, 3;

  • ул. Парашютная, 1/2;

  • ул. Проскуровская, 1-19, 2-18;

  • пер. Проскуровский, 1-5/2;

  • ул. Радистов, 7-21;

  • ул. Светлая, 1-23, 2-26;

  • пер. Сквозной, 3;

  • ул. Трамвайная, 12-28.

Чечеловский район:

  • ул. Изюмская, 1-107, 2-88, 94-134;

  • пер. Изюмский, 1-31, 2-10;

  • пер. 2-й Изюмский, 1-31, 2-4;

  • туп. Клубничный, 32-74, 39-67;

  • туп. Школьный, 9-13, 19-23, 74-96;

  • пер. Общественный, 1-3;

  • ул. Крамского, 45-47, 46;

  • пер. Крамского, 3-33, 4-54, 60-61, 68-76.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине ожидается резкое ухудшение погодных условий. Так, с 23 по 30 июня в регионе прогнозируют сильные порывы ветра и предупреждают о возникновении пожаров.

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