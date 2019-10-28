Четыре района Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 29 октября, в четырех районах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Отключение света в Днепре 29 октября
Відкритий
Самарский район:
ул. 20-летия Победы, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55к, 55д;
ул. Агнии Барто, 12.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Шефская, 1 — 13, 2 — 22, 2 — 21, 18 — 36;
ул. Широкая, 5, 16, 16б, 45, 47 — 71, 80 — 112;
ул. Панаса Ковпака, 1 — 15, 2 — 32, 4 — 10;
пер. Шатурский, 1 — 7, 2 — 8;
ул. Таганрогская, 283 — 335;
ул. Передовая, 311, 315, 353 — 375, 400, 402 — 524, СТО, АЗС, автомойка, автостоянка;
пер. Широкий, 17 — 21, 73 — 173;
пер. Снайперский, 2 — 24;
пер. Водопроводный, 1 — 33, 2 — 4, 6 — 34, 24а;
ул. Водопроводная, 3 — 73, 2 — 44;
ул. Универсальная, 1;
ул. Бажова, 22 — 51;
ул. Василенко, 99 — 113;
ул. Луговская, 105 — 157;
ул. Изумрудная, 6;
ул. Новозаводская, 42 — 103.
Шевченковский район:
пер. Блока, 1, 2, 4;
ул. Кониского, 41 — 47;
ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12, 41 — 43;
ул. Дегтягрева, 5 — 9, 31 — 55, 12 — 38;
ул. Загородняя, 37, 43, 47;
ул. Кургановская, 55;
ул. Светлова, 2- 20, 19;
пер. Сорочинский, 1 — 25, 2 — 4;
ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;
ул. Симона Петлюры, 1 — 7, 2 — 8;
ул. Украинская, 2.
Соборный район:
ул. Героев Крут, 7 (гараж), 9.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области мужчина выпал из задних дверей скорой помощи прямо на проезжую часть. Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!