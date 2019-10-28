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28 октября • обновлено в 12:19
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Четыре района Днепра останутся без света: адреса

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Во вторник, 29 октября, в четырех районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

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Отключение света в Днепре 29 октября

Отключение света в Днепре 29 октября

Відкритий

Самарский район:

  • ул. 20-летия Победы, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 55, 55к, 55д;

  • ул. Агнии Барто, 12.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Шефская, 1 — 13, 2 — 22, 2 — 21, 18 — 36;

  • ул. Широкая, 5, 16, 16б, 45, 47 — 71, 80 — 112;

  • ул. Панаса Ковпака, 1 — 15, 2 — 32, 4 — 10;

  • пер. Шатурский, 1 — 7, 2 — 8;

  • ул. Таганрогская, 283 — 335;

  • ул. Передовая, 311, 315, 353 — 375, 400, 402 — 524, СТО, АЗС, автомойка, автостоянка;

  • пер. Широкий, 17 — 21, 73 — 173;

  • пер. Снайперский, 2 — 24;

  • пер. Водопроводный, 1 — 33, 2 — 4, 6 — 34, 24а;

  • ул. Водопроводная, 3 — 73, 2 — 44;

  • ул. Универсальная, 1;

  • ул. Бажова, 22 — 51;

  • ул. Василенко, 99 — 113;

  • ул. Луговская, 105 — 157;

  • ул. Изумрудная, 6;

  • ул. Новозаводская, 42 — 103.

Шевченковский район:

  • пер. Блока, 1, 2, 4;

  • ул. Кониского, 41 — 47;

  • ул. Дарвина, 1 — 17а, 2 — 12, 41 — 43;

  • ул. Дегтягрева, 5 — 9, 31 — 55, 12 — 38;

  • ул. Загородняя, 37, 43, 47;

  • ул. Кургановская, 55;

  • ул. Светлова, 2- 20, 19;

  • пер. Сорочинский, 1 — 25, 2 — 4;

  • ул. Уездная, 1 — 21, 2 — 20;

  • ул. Симона Петлюры, 1 — 7, 2 — 8;

  • ул. Украинская, 2.

Соборный район:

  • ул. Героев Крут, 7 (гараж), 9.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новомосковске Днепропетровской области мужчина выпал из задних дверей скорой помощи прямо на проезжую часть. Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

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Украина Днепр
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