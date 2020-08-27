Часть жителей Днепра останется без воды: адреса . vgorode.ua
В пятницу, 28 августа, на правом берегу Днепра отключат воду.
Водоснабжение будет отсутствовать в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ по замене водопроводного ввода. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".
Без воды с 10:00 до 18:00 останутся жители домов по таким адресам:
ул. Леонида Стромцова, 7, 7А;
ул. Гавриленко, 4А, 4Б;
пр. Александра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 123.
Водоканал рекомендует горожанам заранее сделать запас воды на период отключения.
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