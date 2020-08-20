Часть жителей Днепра останется без воды: адреса

София Закревская Жизнь города 10:45, 20.08.2020

В четверг, 20 августа, часть жителей правого и левого берегов Днепра останется без воды.

С 10:00 до 16:00 будет отсутствовать водоснабжение на жилмассиве Парус. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Воду отключат в связи с аварийно-восстановительными работами по таким адресам:

  • пер. Парусный, 10, 10Д (Супермаркет), 12;

  • ул. Гидропарковая, 1.

Как передает "Днепр оперативный", на левом берегу города также отключат воду. Из-за проведения ремонтных работ будет остановлена повысительная насосная станция на проспекте Слобожанском, 98.

Из-за понижения давления с 13:00 до 19:00 может не быть воды на верхних этажах домов по таким адресам:

  • просп. Слобожанский, 98,100;

  • ул. Магдалиновская, 1-8;

  • ул. Запасная, 1-12;

  • ул. Сагайдачного, 1, 3 ,5, 7;

  • ул. Кислородная, 2, 4, 6, 8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в Соборном районе на четыре дня отключили газ.

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Днепр Жизнь города

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