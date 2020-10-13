Часть жителей Днепра останется без света: кого коснется
В среду, 14 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
Самарский район:
улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;
улица Полевая, 21-79, 64-118а;
улица Чаплинская, 387-265, 218-290.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Айвазовского, 1-23, 2-12;
улица Волочаевская, 1-7;
улица Голубовского, 1-9, 2-10;
улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;
улица Заводская, 1-7, 2-12;
улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;
переулок Портовой, 1, 2-4;
улица Обходная, 2-4, 5;
переулок Обходной, 1-7, 4-6;
улица Халтурина, 1-27, 2-28;
улица Васнецова, 1-11, 2-10;
улица Искры, 1-5, 2-10;
улица Николая Кузьменко, 1-5;
улица Минакова, 3-7, 4-8;
улица Новороссийская, 1-9, 2-74;
улица Пожарная, 1-33, 2-38;
улица Осетинская, 3;
улица Промежуточная, 2-8;
улица Сызранская, 1-19, 4-20;
улица Тагильская, 3-41, 4-40;
улица Тобольская, 1-19, 2-16;
улица Узловая, 3-19, 8-18;
улица Халтурина, 7-27, 4-28;
улица Чапаева, 1-13,4-10;
улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23.
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