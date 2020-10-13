Часть жителей Днепра останется без света: кого коснется

София Закревская Жизнь города 18:15, 13.10.2020 Обновлено: 02:10, 14.10.2020

В среду, 14 октября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:

Самарский район:

  • улица Сергея Кульчицкого, 41-119, 76-106;

  • улица Полевая, 21-79, 64-118а;

  • улица Чаплинская, 387-265, 218-290.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Айвазовского, 1-23, 2-12;

  • улица Волочаевская, 1-7;

  • улица Голубовского, 1-9, 2-10;

  • улица Яна Гуса, 9-97, 6-82;

  • улица Заводская, 1-7, 2-12;

  • улица Портовая, 2-4, 18-28, 34-40;

  • переулок Портовой, 1, 2-4;

  • улица Обходная, 2-4, 5;

  • переулок Обходной, 1-7, 4-6;

  • улица Халтурина, 1-27, 2-28;

  • улица Васнецова, 1-11, 2-10;

  • улица Искры, 1-5, 2-10;

  • улица Николая Кузьменко, 1-5;

  • улица Минакова, 3-7, 4-8;

  • улица Новороссийская, 1-9, 2-74;

  • улица Пожарная, 1-33, 2-38;

  • улица Осетинская, 3;

  • улица Промежуточная, 2-8;

  • улица Сызранская, 1-19, 4-20;

  • улица Тагильская, 3-41, 4-40;

  • улица Тобольская, 1-19, 2-16;

  • улица Узловая, 3-19, 8-18;

  • улица Халтурина, 7-27, 4-28;

  • улица Чапаева, 1-13,4-10;

  • улица Афанасьева-Чужбинского, 2-8, 1-23.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре третьеклассница "заминировала" школу. Родителям школьницы грозит штраф.

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