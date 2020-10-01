Часть жителей Днепра останется без газа: кого коснется

В октябре жители трех улиц Амур-Нижнеднепровского района Днепра временно останутся без газа.

Отключение газоснабжения связано с выполнением ремонтных работ на газовых сетях. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Днепрогаз".

Днепряне останутся без голубого топлива по таким адресам:

С 08 октября:

ул. Широкая, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88;

С 9 октября:

ул. Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;

пер. Водопроводный, 2, 6;

С 16 октября:

ул. Шлюзовая, 82, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100.

Подачу газа возобновят после завершения работ. Потребители должны обеспечить газовщикам свободный доступ в газифицированные помещения, устранить все выявленные нарушения, а также не иметь задолженностей за "голубое топливо" и его доставку.

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